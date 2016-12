Dans le but de promouvoir un web plus rapide et donc plus respectueux de ses utilisateurs, je viens de créer un petit Addon Firefox qui promeut l'encodage des pages en GZIP.

Cet encodage permet de réduire drastiquement le poid des fichiers transférés entre le serveur web et votre navigateur.

Point de vue technique :

L'addon Content Encoding Detector soumet l'url de la page que vous visitez au service JSON-HEAD de Simon Willison.

Si le serveur retourne l'http_header "Content-Encoding", l'icône de status Firefox est mise à jour pour refléter l'encodage.

L'addon est en cours de validation mais vous pouvez déjà le télécharger à sa page Mozilla Addons.

tag: ContentEncoding

