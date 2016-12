J'ai récemment fait l'acquisition d'un HTC Touch HD avec lequel je m'amuse un petit peu.

Le navigateur mobile que je préfère est Iris de Torch Mobile, basé sur le moteur Webkit (le même moteur que l'iPhone). J'attends impatiemment Mozilla Fennec ou une version stable et gratuite d'Opera Mobile.

Grâce à Iris, je peux suivre mes réseaux sociaux d'où que je puisse me trouver.

L'un d'entre eux (Facebook) a bien intégré la possibilité de pouvoir appeler directement numéro de téléphone sur une page html.

Exemple 1 : Facebook Mobile

Disponible au téléchargement sur Viméo: Demo of the TEL URI protocol #1: Facebook

Je me rends sur le profil d'un compte de test Facebook qui contient un numéro de téléphone défini, je clique sur le numéro, et la communication téléphonique s'initialise !

Exemple 2 : les pages .tel

Le TLD .tel vient d'être libéré et donc tout le monde peut, dès à présent, enregistrer son domaine .tel.

Qu'offre un domaine .tel ?

".tel est un service permettant aux particuliers et aux entreprises de stocker et de gérer toutes leurs coordonnées et leurs mots-clés, directement dans le DNS, sans avoir à concevoir, héberger ni gérer de site Web."

En théorie, c'est alléchant. Via mon navigateur mobile (et pourquoi pas associé avec un code QR ?), je saisis l'adresse .tel d'une personne/entreprise et je pourrais être à même de lui téléphoner directement.

Je me rends sur une page .tel, je clique sur le numéro de téléphone et j'ai une erreur "l'url n'emploie pas un protocole reconnu" !!!

Le code pour téléphoner d'une page html depuis un mobile.

Le pseudo-protocole callto:

Il est employé par beaucoup (Skype, NetMeeting, ...) mais n'est pas enregistré. En fait, il est "Une réinvention de la roue" .

Comme ce protocole n'est pas défini, les développeurs de navigateurs sont libres de faire un peu ce qu'ils veulent.

C'est le protocole qu'utilisent les pages .tel :

<a class="data" title="callto:+12125551234" href="callto:+12125551234">+12125551234</a>

Ce code marche bien pour les navigateurs ayant Skype ou NetMeeting, mais sur une page vue sur un mobile...

Solution : servir un contenu différent pour les navigateurs mobiles et desktop

Le standard existants: le protocole tel:

La RFC 3966, intitulée "The tel URI for Telephone Numbers" (ou l'URI tel pour les numéros téléphoniques) nous éclaire.

Le protocole a employer est tel: . Il sera suivi du numéro de téléphone (avec quelques contraintes).

C'est le code employé par la version iPhone de Facebook :

<a class="listButton" href="tel:+320123456789">Call +320123456789</a>

Le protocole tel: permet donc de passer un coup de fil rapidement et sans problèmes !

