ou I CAN HAZ GEOTAGZ?

Status actuel de la géolocalisation :

Geotag bookmarklet

Via les spécifications disponibles et méthodes les plus faciles, je viens donc d'écrire un bookmarklet qui rajoute votre position géographique dans n'importe quel page web.

GeoTag Bookmarket

Pour l'installer, il suffit de glisser déposer le lien ci-dessus dans votre barre de favoris.

En cliquant dessus, le bookmarket rajoutera votre position (s'il la trouve) au premier champ textarea de la page que vous visitez. Parfait pour Twitter.com

Le script de mon Geotag bookmarklet

var GT=(function(){ var P=4,u="undefined",d=document; var format=function(n,c){ var m=Math.pow(10,c); return Math.round(n*m)/m; }; var addMarker=function (p){ var t=d.getElementsByTagName("textarea")[0]; if(t.value.indexOf("#geo")<0){t.value+="#geo:"+format(p.latitude,P)+","+format(p.longitude,P);} }; this.getLocation=function(){ var p=google.loader.ClientLocation; if (p!==null){addMarker(p);} }; this.tag=function(){ if(typeof(navigator.geolocation)!=u){ //https://developer.mozilla.org/En/Using_geolocation || geode navigator.geolocation.getCurrentPosition(function(p){addMarker(p);}); } else { //http://code.google.com/apis/ajax/documentation/#ClientLocation if (typeof(google)==u){ var jsapi=document.createElement("script"); jsapi.src="http://www.google.com/jsapi?callback=GT.getLocation"; d.getElementsByTagName("body")[0].appendChild(jsapi); } } }; return {tag:tag,getLocation:getLocation}; })(); GT.tag();

Mon script vérifie si l'objet navigator.geolocation existe (donc, si c'est FF3.1b2 ou si Firefox a l'addon Geode installé), sinon, il utilisera les méthodes fournies par le JSAPI de Google.

Bugs connus :

Si vous passez par un server proxi pour vous connecter à internet ou si simplement les services de géolocalisation ne reconnaissent pas, aucun tag ne sera affiché.

Internet Explorer 6 ne supporte pas les longs bookmarklets, je vous recommande donc d'installer un autre navigateur.

La géolocalisation avec Firefox 3.1 beta 2 ne marche pas encore super bien.

Je limite la précision à quatre décimales.

J'emploie le système de géotagging employé BrightKite (par soucis de brièveté pour le status Twitter #geo:<lat>,<long> ) et pas celui recommandé par Flickr ( geo:lat=<lat>,geo:lon=<long> )

