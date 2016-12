Après avoir passé quelques temps à débugger le code d'un collègue, j'ai eu l'heureuse surprise de me rendre compte qu'une ancienne version d'un Framework était employée. Elle ne comprennait pas les dernières méthodes utilisées maintenant.

Je me dis que ça pourrait aider du monde d'avoir une compilation des méthodes pour retrouver les versions des Frameworks JavaScript.

Vous n'avez qu'à entrer les lignes suivantes dans une console firebug ou en faire un alerte JavaScript.

jQuery.fn.jquery; //returns jQuery version number ie: "1.2.6"

Prototype.Version; //returns Prototype version number ie: "1.5.2_pre0"

MooTools.version; //returns MooTools version number ie: "1.2.0"

Ext.version; //returns ExtJS version number ie: "2.2.1"

Yahoo! User Interface Library (YUI)

YAHOO.VERSION; //returns YUI version number ie: "2.5.2"

YUI().Env.meta.version; //returns YUI version number ie: "3.0.0pr2"

dojo.version; /* returns an object representing DOJO version number ie: "1.3.0 (16807)" major=1 minor=3 patch=0 revision=16807 with major, minor, patch and revision properties dojo.version.major, dojo.version.minor, etc */

Si vous employez d'autres Frameworks JavaScript, n'hésitez pas à laisser un commentaire, je mettrai cette liste à jour.

Comments