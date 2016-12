Quand je vois le nombre de signatures sur les commentaires de blogs, je me dis qu'un petit script pour automatiser les signatures serait le bienvenu.

Prérequis

Quelques ingrédients sont nécessaires pour avoir une signature automatique :

Un navigateur internet (Firefox/Safari/Chrome/Opera/IE)

L'addon GreaseMonkey pour Firefox ou équivalent : GreaseMetal pour Chrome SIMBL et GreaseKit pour Safari MacOSX gm4ie pour Internet Explorer rien de spécial pour Opera, on peut directement exécuter des userscripts

Un fichier JavaScript.

Amicalement, Greasemonkey

Greasemonkey est une extension qui vous permet d'écrire des scripts pour modifier les pages que vous visitez.

Voici le script :

//<![CDATA[ // ==UserScript== // @name Amicalement Greasemonkey // @author Marin Gatellier // @namespace http://www.gatellier.be/blog/ // @description Ads your signature into textareas // @include * // ==/UserScript== (function(){ var t=document.getElementsByTagName("TEXTAREA"); var signature="



Amicalement,

Greasemonkey"; for (var i=0,j=t.length;i<j;i++){ if (t[i].value.indexOf(signature)<0){ t[i].value=t[i].value+signature; } } })() //]]>

Vous devez évidemment modifier la variable signature (ligne 10) avec votre propre signature.

Petites astuces :



représente une nouvelle ligne \t représente un tab \\ représente un backslash

Une fois installé, ce petit script ajoutera automatiquement votre signature à chaque textearea de chaque site web (peut être customisé par site)

