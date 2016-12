Il y a juste une semaine, le 17 juin 2008, la Fondation Mozilla nous proposait de battre un record du monde de téléchargement de logiciel.

Après plus de 8 milions de téléchargement, en 24 heures, on peut dire que le contrat est rempli.

En sept jours, on a eu le temps de s'habituer aux nouveautés apportées à Firefox :

Quelques changements de Firefox 3 cosmétiques et fonctionnels :

la "AwesomeBar"

l'option de sauvegarde de session

le gestionnaire de signets

le gestionnaire de téléchargement

Quelques changements de Firefox 3 sous le capot :

display:inline-block dans Firefox 2 et 3

Firefox 3 supporte enfin les propriétés d'affichage: display:inline-block et display:inline-table .

Pour nous, intégrateurs, ça veut dire qu'enfin, on pourra mettre se passer des propriétés fokloriques display:-moz-inline-box et display:-moz-inline-block pour avoir le même rendu.

Mais ce n'est pas encore pour tout de suite tant que le taux de pénétration ne sera pas encore suffisant.

En attendant, on n'oubliera pas de tester ses pages sur les différentes versions des navigateurs (en employant Firefox Portable).

On écrira du code compatible:

<style type="text/css"> .element { display:inline-block !important; display:-moz-inline-box; } </style>

En attendant, nous pouvons aussi faire du prosélitisme pour Firefox 3.

Taux de pénétration de Firefox 3

Je pense que le but de la tentative de record du monde était surtout de faire changer beaucoup de monde de Firefox 2 à Firefox 3 et donc d'augmenter le taux de pénétration.

Pour faire avancer la cause, je vous propose d'afficher les taux de pénétration des différents navigateurs visitant mon blog ainsi qu'un site "grand public" et de pouvoir les comparer de semaine en semaine. Et d'ainsi avoir une vue plus personnelle du taux de pénétration de Firefox 3

Semaine 1 - les navigateurs visitant ce blog :



Navigateurs 17/06/2008 - 24/06/2008



Pénétration Firefox 17/06/2008 - 24/06/2008



Pénétration Internet Explorer 17/06/2008 - 24/06/2008

Semaine 1 - les navigateurs visitant un site tout public :



Navigateurs 17/06/2008 - 24/06/2008



Pénétration Firefox 17/06/2008 - 24/06/2008



Pénétration Internet Explorer 17/06/2008 - 24/06/2008

A vous de jouer !

Je vous propose de participer à mon projet et de vous aussi afficher les statistiques des visites de vos site/blogs.

Et pour nous faire gagner du temps, allez chez vos parents, frère(s), sœur(s), voisin(s), connaissance(s) et faites leur connaître Firefox 3 ou tout autre navigateur respectant les standards du web.

Liens relatifs :

Comments