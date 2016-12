Voici maintenant deux semaines que Firefox 3 est sorti, on a pu correctement se faire la main sur le panda et remarquer quelques comportements bizarres (et pour certains certains de mes collègues quelques crashes intempestifs).

Bug de rendu de background-images

Je suis tombé aujourd'hui sur un bug mystérieux de background-image mal rendue. L'image de fond des list-items est évidemment la même, le premier rendu étant le bon. Le bug est connu (depuis au moins le mois d'avril) et devrait être corrigé dans la prochaine version de Firefox.

Taux de pénétration de Firefox 3 - suite

Semaine 2 - les navigateurs visitant ce blog :



Navigateurs 25/06/2008 - 1/07/2008



Pénétration Firefox 25/06/2008 - 1/07/2008



Pénétration Internet Explorer 25/06/2008 - 1/07/2008

Analyse :

Je sais très bien que les données récoltées sur deux semaines et sur un blog technologique ne sont pas du tout représentatives.

Néanmoins, la majorité des visiteurs de ce blog emploient à présent Firefox 3 (29,4%) suivi de très près par les versions de Firefox 2 (26,4%) puis IE7 (25,3%) et enfin IE6 (12,1%).

Par rapport à la semaine dernière, l'avancée est belle !

Semaine 2 - les navigateurs visitant un site tout public :



Navigateurs 25/06/2008 - 1/07/2008



Pénétration Firefox 25/06/2008 - 1/07/2008



Pénétration Internet Explorer 25/06/2008 - 1/07/2008

Analyse :

Entre ces deux semaines, sur un site grand public sur lequel je ne peux malheureusement pas donner plus d'infos, pas des masses d'évolutions sur les répartitions des browsers.

Par contre, dans l'ensemble des visites sur Firefox, on voit une avancée notoire de la part de marché de la version 3 (de 8,9% à 26,7% - et ce au détriment de Firefox 2). Pas mal non plus !

Merci encore à Chacsam, Gaetano Laurent pour leurs statistiques.

Autres nouvelles du monde des navigateurs :

Mise à jour pour Firefox 2 :

La branche 2 de Firefox est passée en version 2.0.0.15 suite à des failles de sécurité. Je vous recommande donc vivement de mettre à jour si vous êtes toujours sur Firefox 2.

Opera Dragonfly est disponible en alpha 2 :

Le développement du firebug-like d'Opera (très prometteur) avance à grand pas.

Trop d'internautes emploient un navigateur non sécurisé :

Selon ZDNet, seulement 52% des utilisateurs d'Internet Explorer seulement ont optés pour IE7, le reste étant squatté par des anciennes versions (brrr).

Pour moi, un nombre tellement important d'utilisateurs d'anciennes versions ne peut s'expliquer que par du code non standard, d'intranets et autres applications internet développés il y a un bout de temps forçant les sociétés à garder une version obsolète d'Internet Explorer.

Une initiative est née pour sauver les développeurs.

